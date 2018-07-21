Болели не только футболом. Столичные медики рассказали о лечении гостей ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Гости чемпионата мира по футболу в столице болели не только футболом. Московские медики рассказали, какие истории происходили во время мундиаля с фанатами, а также поделились своими ноухау работы на крупном международном мероприятии.

Главный врач городской клинической больницы имени Боткина Алексей Шабунин, в медицинском учреждении большинство врачей знают английский язык, кроме того, им помогали переводчики, разговаривавшие на немецком, французском и испанском языках. Для мундиаля было разработано специальное меню с кошерными, халяльными и европейскими блюдами.

"У нас была пациентка из Нигерии, у которой были преждевременные роды (их приближение женщина почувствовала на стадионе. — Прим. mos.ru). В нашей больнице успешно роды приняли, и радостная мама назвала своего сына Иваном", – рассказал Шабунин порталу мэра и правительства Москвы.

Замглавврача по региональному сосудистому центру городской клинической больницы имени Боткина Максим Домашенко рассказал о том, как иностранцы общались с врачами. "Кто-то более общителен, например испаноговорящие пациенты, они экстраверты. Англоговорящие более сдержанные в выражении своих эмоций", – отметил он.

В клинике принимали людей и с простудой, и с травмами и с инфарктами. Одного фаната привезли с матча между Англией и Колумбией. В течение добавочного времени у него проявились симптомы инфаркта, в больнице диагноз подтвердили, пояснил Домашенко.

Спасали мужчину в соответствии со всеми международными стандартами, удалось спасти большую часть клеток сердечной мышцы. При соблюдении рекомендаций докторов, существенных ограничений в жизни пациента не будет, добавил Домашенко, подчеркнув, что мужчине придется отказаться от курения.

Переводчик из единого городского диспетчерского центра станции скорой помощи Екатерина Каткова рассказала, что чаще всего поступали вызовы от людей, говоривших на испанском и английском языках. По ее словам, больше всего проблем возникало при попытке уточнить адрес, куда направить машину, поскольку большинство фанатов не могут читать кириллицу.

Ранее сообщалось, что главный медицинский инспектор чемпионата мира по футболу Эфраим Крамер высоко оценил уровень медпомощи во время мундиаля. Во время турнира в столице работали более 600 медиков и 60 бригад скорой помощи. В самые пиковые периоды в городе задействовали до 100 бригад скорой. Все они прошли спецподготовку к дополнительной нагрузке.