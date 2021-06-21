Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

О проблемах и путях решения расскажут:

главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн;

председатель попечительского совета некоммерческого фонда "Здоровая Страна", член совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Дмитрий Валюков;

представитель российского гражданского общества по лечению наркомании и продвижению программ Drug free в ООН Никита Лушников;

певица, композитор, основатель проекта помощи зависимым людям совместно с национальным антинаркотическим союзом "Цунами" Рита Дакота;

американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, общественный деятель Стивен Сигал.

Смотрите трансляцию 22 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.