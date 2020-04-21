Медработники должны минимизировать контакты вне больниц – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медицинским работникам следует минимизировать контакты вне больниц во избежание заражения коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях. Должно проводиться регулярное тестирование медработников. Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования", – заявил министр.

По словам Мурашко, первичное звено системы здравоохранения – поликлиники – должны быть обеспечены медицинскими масками. В Национальном институте качества при Росздравнадзоре разработали в том числе чек-листы для оценки эпидемиологической безопасности в медучреждениях.

Михаил Мурашко накануне заявил, что более 700 пациентов с подтвержденным коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения уточнил, что учет ведется при содействии федерального консультативного центра по COVID-19.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.

