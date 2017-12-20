Роспотребнадзор сообщил о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор сообщил о низком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"На 50 неделе (с 11 по 17 декабря 2017 года) на территории РФ отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ", – сказано в сообщении Роспотребнадзора. При этом отмечается незначительное превышение недельных эпидемических порогов – от 11,8 процента до 13 процентов – в двух субъектах, преимущественно за счет детского населения. "Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ зарегистрировано в шести городах", – добавили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать ход иммунизации россиян против гриппа.
Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 15 октября, в России прививки сделали свыше 66,7 миллиона человек, то есть 46,2 процента населения. В их числе – 17 миллионов детей, более 170 тысяч беременных женщин и более 6,5 миллиона человек, прошедших вакцинацию за счет средств работодателей.
В начале декабря сообщалось о том, что в столице завершилась вакцинация против гриппа. По состоянию на 1 декабря, прививки сделали свыше 6,7 миллиона человек, включая более миллиона детей.
Уточняется, что в мобильных пунктах у станций метро привились 157,4 тысячи человек, а в МФЦ – 80 тысяч человек.
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