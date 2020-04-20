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Москва 24

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Общество

08:51

Более 400 пациентов с коронавирусом находится на лечении в Коммунарке

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В больничном комплексе в Коммунарке лечение проходят 606 пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония". У 410 из них подтвержден коронавирус, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

Медик уточнил, что это данные на 50-е сутки его работы в условиях пандемии.

"В отделении реанимации 56 пациентов (9,2%), из них на ИВЛ 28 (50%) или 4,6% от общего числа пациентов", – заключил Проценко.

Ранее стало известно, что в России проведено более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остается 135 тысяч человек.

Во всеми мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось. В России за весь период зарегистрировано 42 853 случая коронавируса.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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