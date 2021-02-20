Инфекционист сравнил российские вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Для первой вакцинации от коронавируса лучше всего подойдет препарат "Спутник V", а для дальнейшего поддержания иммунитета будет более эффективна вакцина "КовиВак" от Центра имени Чумакова, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Первая вакцинация делается "Спутником V", вырабатывая максимально активный и хороший иммунитет на длительный срок. А дальше "Спутник V" уже для повторной вакцинации, скорее всего, не подойдет, потому что иммунитет вырабатывается и на коронавирусную инфекцию, и на тот самый вектор, который входит в состав вакцины. Для последующей вакцинации, которая будет через год-два-три, подойдет как раз вакцина Чумакова", – заявил Тимаков.
20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 "КовиВак". Линия по производству нового препарата будет запущена в ближайшее время, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее сенатор, врач Сергей Леонов описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса и рассказал об их основных различиях. По его словам, вакцина "ЭпиВакКорона" является самой мягкой и поэтому будет давать меньше побочных эффектов. "Спутник V" является усредненной по активности, поэтому организм реагирует на нее достаточно активно, в том числе повышением температуры. Препарат "КовиВак", в свою очередь, содержит большое количество антигенов и должен вызвать более выраженную реакцию организма, в результате чего у пациента выработается более стойкий иммунитет.
В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса "КовиВак"
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