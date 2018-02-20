Акцию по выявлению рака молочной железы и яичников проведут для москвичек

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Тестирование на рак молочной железы и яичников смогут пройти жительницы столицы, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, готовится массовая акция. "Мы поможем провести уникальную массовую акцию по выявлению групп риска московских женщин, у которых есть генетическая предрасположенность к заболеванию рака молочной железы и яичников", – передает слова Хрипуна Агентство "Москва". Он заявил, что речь идет об известном современном тесте BRCA. Акция запланирована на ближайшее время, добавил руководитель департамента.

В начале февраля около четырех тысяч горожан приняли участие в акции по профилактике рака. Москвичи смогли бесплатно проверить свое здоровье и узнать подробнее об онкологических заболеваниях, профилактике и ранней диагностике. Исследования проводили онкологи, колопроктологи, эндокринологи и другие врачи-специалисты. Мероприятие ко Всемирному дню борьбы против рака прошло 3 февраля в более чем 50 столичных медорганизациях.

В результате проверок примерно у 3,5 процента участников выявили подозрения на рак. Еще почти у 10 процентов обнаружили узловые доброкачественные образования, а у 21 процента – патологии.

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