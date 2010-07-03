Отечественный аналог "Фризиума" могут зарегистрировать в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут зарегистрировать отечественный аналог "Фризиума", сообщил директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

По его словам, возможность регистрации такого препарата обсуждалась на переговорах с Московским эндокринным заводом, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что запасов противосудорожного препарата "Фризиум" в стране хватит на несколько лет вперед. Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок препарата, которых хватит до того, как Россия зарегистрирует лекарство.

13 сентября стало известно, что компания Санофи, которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Процедура будет проходить в ускоренном режиме без клинических исследований, поскольку этот препарат уже более 20 лет находится в обращении.

Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что за прошедший месяц в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств умерли восемь тяжелобольных детей. По ее словам, разовая закупка проблему не решит – важно обеспечить бесперебойные поставки и зарегистрировать препараты в России. Мониава подчеркнула, что родители тяжелобольных детей и дальше будут нелегально покупать незарегистрированные лекарства, поскольку дети не перетерпят до октября, а отменять препараты нельзя.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по незарегистрированным в РФ психотропным препаратам. Речь идет о диазепаме, фенобарбитале, медозаламе (в формах, которые не производятся в России) и клобазаме (он же "Фризиум").

В августе в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для тяжелобольного ребенка. Врачи назначили ему "Фризиум". 19 августа прокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту ввоза зарубежного препарата. Материалы проверки направили на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню. Контролировать проверку будет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аналогичная ситуация произошла в июле. Мать тяжелобольного мальчика Елена Боголюбова получила посылку с запрещенным препаратом на почте в Москве, но не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Лекарство изъяли, а женщина была задержана.