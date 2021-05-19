В России могут расширить программу медосмотров детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В программе медосмотров детей могут появиться дополнительные обследования. Соответствующую инициативу подготовил Минздрав, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.
Речь идет о проведении дополнительной эхокардиографии детям в возрасте 12 месяцев и 15 лет. По действующим нормативам данное обследование проводится в возрасте одного месяца и шести лет. Кроме того, с одного года предлагается рассчитывать индекс массы тела, чтобы выявлять на ранних этапах и предупреждать ожирение.
Расширить программу медосмотров планируют и введением обязательной пульсоксиметрии. Она нужна для выявления дыхательной недостаточности у детей, которые тяжело перенесли коронавирус.
"По данным экспертов, большинство ранее здоровых детей, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, не требовавшей кислородной поддержки и госпитализации, дополнительного обследования после выздоровления не требуют. Однако до 20% от всех переболевших COVID-19 детей при дальнейшем наблюдении нуждаются в контроле за сатурацией", – говорится в пояснительной записке.
В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству и регионам запустить в полном объеме с 1 июля 2021 года программу диспансеризации и профилактических осмотров для всех россиян, а также расширить ее дополнительными исследованиями.
В свою очередь, Михаил Мишустин утвердил список поручений, необходимых для реализации мер, озвученных президентом. В частности, до 13 июля главы регионов совместно с федеральным министерством здравоохранения должны отчитаться о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризации.
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