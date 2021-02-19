Врачи в Подмосковье спасли женщину со 100% поражением легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Подмосковье вылечили от COVID-19 пациентку с сахарным диабетом и 100% поражением легких. Об этом говорится на официальном сайте министерства здравоохранения области.
"Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, на котором провела две недели. После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата", – рассказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что после этого у женщины начался длительный процесс восстановления, который поэтапно возвращал ее к привычной жизни. Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев добавил, что спустя три недели легкие женщины значительно восстановились.
"Благодаря усилиям врачей и собственному настрою женщина пошла на поправку. На данный момент она выписана из больницы на амбулаторное наблюдение по месту жительства", – рассказали в Минздраве.
Ранее столичные хирурги городской клинической больницы имени Виноградова спасли пациентку, у которой грыжа протерла кожу живота. Как уточнялось, грыжу у женщины обнаружили 20 лет назад, за это время кожа там сильно истончилась из-за постоянного трения.
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