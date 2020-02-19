Суд решил принудительно изолировать сбежавшую с карантина пациентку

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Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в стационар больницы имени Боткина еще одну пациентку, сбежавшую с карантина по коронавирусу COVID-19, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города.

Всего больницу самовольно покинули четыре человека с подозрением на коронавирус. Двоих уговорили вернуться, третья пациентка вернулась в больницу принудительно.

Пациенты должны были находиться на карантине в течение 14 дней.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, выздоровели 14,3 тысячи человек.

