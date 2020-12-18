Ученые определили две фазы тяжелой формы коронавируса

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Исследователи выявили две фазы тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты из Массачусетской больницы проанализировали результаты вскрытия пациентов, которые умерли от коронавируса. Ученые хотели узнать, какие ткани инфицировал вирус, что именно происходит, когда он попадает в дыхательные пути, как инфекция влияет на иммунную реакцию.

Сначала вирусная нагрузка очень высока и способствует повышению экспрессии генов. Затем вируса в тканях уже нет, однако поврежденные легкие уже не могут восстановиться.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "лайт-вакцина" исключит тяжелую форму COVID-19.