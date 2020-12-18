Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:48

Ученые определили две фазы тяжелой формы коронавируса

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Исследователи выявили две фазы тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты из Массачусетской больницы проанализировали результаты вскрытия пациентов, которые умерли от коронавируса. Ученые хотели узнать, какие ткани инфицировал вирус, что именно происходит, когда он попадает в дыхательные пути, как инфекция влияет на иммунную реакцию.

Сначала вирусная нагрузка очень высока и способствует повышению экспрессии генов. Затем вируса в тканях уже нет, однако поврежденные легкие уже не могут восстановиться.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "лайт-вакцина" исключит тяжелую форму COVID-19.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать