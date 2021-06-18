Губернатор Подмосковья вакцинировался в третий раз

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу RTVI рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции в третий раз.
Он уточнил, что впервые прошел вакцинацию в октябре 2020 года.
Воробьев также сообщил, что, по расчетам, к концу недели в области должны вакцинироваться от COVID-19 порядка 1,25 миллиона человек, однако для достижения популяционного иммунитета требуется привить 3,8–4 миллиона.
"Те, кто переболел, через 6 месяцев тоже должны вакцинироваться. Это тоже говорят врачи, это уже регламент", – подчеркнул губернатор, уточнив, что перенесенное заболевание не защищает от повторного заражения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запись на вакцинацию от коронавируса в последние дни выросла более чем в два раза – до 30–35 тысяч человек. Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.
Запись на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье выросла более чем в два раза
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