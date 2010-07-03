Социальная реклама на краснодарском медицинском сайте возмутила россиян

Провокационная социальная реклама на одном из медицинских сайтов шокировала пользователей Сети.

На сайте kubmed.ru журналисты обнаружили раздел с призывами вести здоровый образ жизни: на картинках были слоганы вроде "Кури, бухай, рожай уродов" и "Жирное сексуальным не бывает", а под большинством из них – телефоны горячих линий. Адрес этого сайта был размещен на информационных стендах в поликлиниках Краснодара.

Отдельные лозунги некоторым экспертам показались более-менее разумными.

"Про ожирение – отлично, очень яркая реклама, которая будет бросаться в глаза, и люди обратят на нее внимание. Ожирение – это всегда опасность для здоровья: суставы, сердечно-сосудистая система, и вообще снижается качество жизни", – оценила рекламу фитнес-инструктор Татьяна Берковская в эфире телеканала Москва 24.

В целом создателей соцрекламы осудили, а их лозунги признали неприемлемыми. Специалисты разобрали плакаты по частям – от отдельных фраз до неоднозначного контекста и изображения.

"Это оскорбление женского достоинства. Намеки непонятны, двусмысленны, реклама агрессивна, неуместна и некорректна", – считает организатор фестиваля гендерной грамотности и феминизма Ирина Изотова.

"Навязывать собственные стереотипы, решать, что сексуально, а что нет, что нужно делать со своим собственным телом – это точно не то, чем должны заниматься врачи", – прокомментировала блогер Татьяна Мингалимова.

"Реклама должна вызывать резонанс, но не такой. "Пей, кури, рожай уродов": уроды – это кто? Дети с физическими отклонениями. Попробуйте зайти в специальный реабилитационный центр и сказать матерям такое", – возмущена руководитель движения против насилия над женщинами Ани Гулинян.

В медицинском сообществе сошлись, что такой грубый креатив порочит не только женскую честь, но и профессиональную.

"Как можно насмехаться над проблемой, которая существует в стране. Это безумие, нужно начать всем думать, особенно медикам, которые призваны служить людям. Нужно говорить языком деликатным, медицинским языком здоровья нации", – заявила доктор медицинских наук, врач-гинеколог Ирина Филатова.

После общественного "бунта" раздел "Социальная реклама: без лишних слов" с сайта исчез, а остались только полезные инструкции.

