Начался прием заявок на участие в эксперименте по применению искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент здравоохранения города начал принимать заявки на участие в эксперименте по использованию искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.

"К участию в конкурсе приглашаются разработчики программного обеспечения на основе технологий ИИ/КЗ, которое готово к бесшовной интеграции в рабочие процессы отделений лучевой диагностики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проекта является возможность использования систем поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта в отделениях лучевой диагностики.

"Его реализация продлится до декабря 2020 года, результатом станут рекомендации по внедрению новых инструментов на основе технологий компьютерного зрения в практику врачей лучевой диагностики", – говорится в сообщении.

В Депздраве подчеркнули, что в рамках эксперимента выдадут 16 грантов на внедрение технологий компьютерного зрения для автоматического анализа медицинских изображений по трем видам исследований. Это КТ и низкодозная КТ грудной клетки, маммография и рентгенография.

Ранее стало известно, что в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова эндопротезирование будет проводить уникальный робот-травматолог. Запрограммированный робот проводит основные этапы операции в автоматическом режиме в клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов. Как пояснялось, хирург производит оцифровку суставов, после чего робот приступает к основному этапу операции без участия человека по заранее загруженному в его память плану.

