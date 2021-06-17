Москва 24: какие перспективы развития ожидают сферу здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

18 июня в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню медицинского работника.

Об уроках пандемии и перспективах развития здравоохранения расскажут:

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения оперативной гинекологии ФГБУ "НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова" Минздрава России Лейла Адамян;

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь;

начальник Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова;

академик РАН, доктор медицинских наук, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, президент Общественной организации "Национальное общество детских гематологов и онкологов" Александр Румянцев;

доктор медицинских наук, ректор ВШОУЗ Гузель Улумбекова;

директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова", академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Сухих.

Смотрите трансляцию 18 июня в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.