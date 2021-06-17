В Подмосковье запись на вакцинацию от COVID-19 выросла более чем в два раза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Московской области запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции выросла в последние дни более чем вдвое, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами городских округов.

"С 12-го числа [июня] видим рост записавшихся на прививку. Если раньше запись была на 12–14 тысяч, то сейчас она доходит до 30–35 тысяч, как мы ожидаем сегодня, в день", – приводит слова Воробьева ТАСС.

Накануне Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

В постановлении говорится, что прививки должны сделать граждане, работающие в сфере торговли. Это сотрудники салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сфере бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.

