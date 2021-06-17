Проценко прокомментировал слухи о бесплодии после вакцинации от COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко завил, что слухи о том, что вакцинация от COVID-19 может негативно отразиться на репродуктивной системе являются безосновательными спекуляциями. Об этом сообщает News.ru.

"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", – заявил Проценко.

Накануне врач рассказал о случаях заражения COVID-19 привившихся пациентов. Врач отметил, что первый случай госпитализации привившегося пациента с коронавирусом произошел 30 декабря. Всего на сегодняшний день было зафиксировано 136 подобных случаев.

Накануне из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

