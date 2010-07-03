Дачникам с гипертонией рекомендовали не работать на грядке в одной позе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депздрав рекомендовал дачникам, которые страдают гипертонией, не работать на грядке в одной позе, а также использовать скамейку, передает Агентству "Москва".

По словам заместителя главного кардиолога столичного департамента здравоохранения Ольги Остроумовой, не нужно стремиться успеть все сделать за один день.

"Пациентам с артериальной гипертонией работать на грядках нужно не более 15 минут, после которых сделать обязательный перерыв на 10–15 минут. После трех-пяти подходов необходим более продолжительный отдых – в течение часа. Нужно избегать поз, при которых положение тела долго сохраняется неизменным", – сказала Остроумова.

Она отметила, что при длительном сидении на корточках напрягаются мышцы ног и спины, а это нарушает циркуляцию крови. Находиться в такой позе можно не более пяти минут.

По словам Остроумовой, гипертоникам всегда нужно иметь под рукой тонометр и аптечку.

"Даже летом гипертоник не должен устраивать себе "лекарственные каникулы". Обязательно нужно принимать препараты согласно схеме, которую назначил лечащий врач – ничего не забывать, не пропускать", – добавила она.

Ранее врач-кардиолог поликлиники № 180 Николай Серебряков рекомендовал гипертоникам заниматься спортом и есть продукты с высоким содержанием калия и магния. По его словам, в рацион лучше включить клюкву, бруснику, овощи, фрукты и цельнозерновые каши.

А вот от поваренной соли лучше отказаться, поскольку она задерживает жидкость в организме и нарушает функцию почек.