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09:40

День диагностики меланомы пройдет в столице 20 мая

медицина

09:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Москвичи смогут проверить родинки в рамках Всемирного дня диагностики меланомы. Сделать это можно 20 мая в Центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, сообщает Агентство "Москва".

"20 мая жители Москвы смогут бесплатно получить консультацию дерматовенеролога, пройти обследование пигментных новообразований кожи, записаться на процедуру зонального фотокартирования, а также получить персонализированные рекомендации по профилактике меланомы, например, приему солнечных ванн и подбору косметических средств с УФ-защитой", – говорится в сообщении.

По словам директора научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева, раннее обнаружение меланомы может спасти жизнь.

Чтобы пройти обследование, нужно записаться по телефону: 8 (800)200-03-45 или на сайте melanomaday.ru.

Ранее сообщалось, что в столице стартовала бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией. В 30 медицинских учреждениях всем желающим измерят давление и уровень сахара в крови.

Горожан ждут консультации терапевтов и кардиологов, а также комплексная диагностика и лекции о профилактике гипертонии. Акция продлится до 31 мая.

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