День диагностики меланомы пройдет в столице 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Москвичи смогут проверить родинки в рамках Всемирного дня диагностики меланомы. Сделать это можно 20 мая в Центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, сообщает Агентство "Москва".
"20 мая жители Москвы смогут бесплатно получить консультацию дерматовенеролога, пройти обследование пигментных новообразований кожи, записаться на процедуру зонального фотокартирования, а также получить персонализированные рекомендации по профилактике меланомы, например, приему солнечных ванн и подбору косметических средств с УФ-защитой", – говорится в сообщении.
По словам директора научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева, раннее обнаружение меланомы может спасти жизнь.
Чтобы пройти обследование, нужно записаться по телефону: 8 (800)200-03-45 или на сайте melanomaday.ru.
Ранее сообщалось, что в столице стартовала бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией. В 30 медицинских учреждениях всем желающим измерят давление и уровень сахара в крови.
Горожан ждут консультации терапевтов и кардиологов, а также комплексная диагностика и лекции о профилактике гипертонии. Акция продлится до 31 мая.
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