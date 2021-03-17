Врач назвал главный продукт, вызывающий приступы анафилаксии у детей

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В большинстве стран анафилаксию у детей чаще всего вызывает коровье молоко. От 40 до 60% всех приступов вызваны употреблением именно этого продукта, рассказал главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Александр Пампура.
"Если мы посмотрим на пациентов, которые попадают к аллергологу, у которых диагноз именно "пищевая анафилаксия", у которых мы проводим всю диагностику, – это пациенты, выходящие из стационаров, которые специализируются уже на больных с тяжелыми реакциями, – мы увидим, что главный продукт – триггер анафилаксии в РФ и подавляющем большинстве стран – это, конечно, коровье молоко", – рассказал Пампура в ходе семинара "Аллергология. Новые горизонты".
Второе место, по его словам, занимают рыба и морепродукты, а затем идет арахис.
Ранее наиболее частой причиной смерти детей от пищевой аллергии ученые назвали употребление коровьего молока. Специалистами были изучены данные с 1998 по 2018 год. Они выяснили, что около 26% таких смертей детей школьного возраста приходится именно на этот продукт. Наибольший рост наблюдался среди детей в возрасте до 15 лет. По словам экспертов, аллергия на коровье молоко у большинства проходит по мере взросления.
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