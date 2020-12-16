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Более 12 тысяч москвичей прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"Через несколько недель в технополисе "Москва" заработает завод по производству вакцины. Более 12 тысяч уже прошли вакцинацию", – заявил мэр.

Ранее Собянин заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. По его словам, на закупку вакцины в следующем году выделены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.

Представителям групп риска в столице также стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

