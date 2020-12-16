Вирусолог рассказал, будут ли создавать новую вакцину от коронавируса каждый год

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По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, вероятность того, что из-за мутации коронавируса нужно будет ежегодно создавать новую вакцину, как с вирусом гриппа, очень низкая. Об этом он сообщил в диалоге с Москвой 24.

Известно, что от гриппа новую вакцину разрабатывают каждый год. Она основывается на рекомендациях ВОЗ, единых для всех стран, и создается в зависимости от штаммов вируса, распространенных в данный период.

Вирусолог Аграновский считает, что для COVID-19 вряд ли понадобится ежегодно создавать новую вакцину. Это объясняется разным строением генома у коронавируса и гриппа.





Алексей Аграновский доктор биологических наук Исключить я этого не могу, но это очень маловероятно. У гриппа по-другому устроен геном. Он состоит из восьми частей. А у коронавируса – из одной части, одной РНК, но очень большой.

Аграновский отметил, что грипп может мутировать из-за циркулирования среди животных. "У гриппа возможна перетасовка компонентов в организмах птиц и других теплокровных животных. Поэтому более просто и быстро возникает новый вариант патогенных вирусов гриппа", – подчеркнул эксперт.





Алексей Аграновский доктор биологических наук У коронавируса, хотя в известной степени рекомбинация возможна, этот процесс далеко не такой быстрый. Поэтому, скорее всего, такой ситуации, как с гриппом, что каждый год возникает новый коронавирус, не будет.

Ранее вирусолог рассказал, что появление нового штамма коронавируса еще не означает необходимости создавать другие вакцины. В России уже находятся на выходе три вакцины и, возможно, будут созданы новые. "Они по-разному сделаны. Вероятность того, чтобы возник какой-то вариант вируса, который уходит от всех этих вакцин, очень низкая", – сообщил Аграновский.

