Доктор педагогических наук назвал пользу сексуального просвещения подростков

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Качественное сексуальное просвещение может спасти подростков от попыток самоубийства, заявил Pravda.Ru доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.
Эксперт также предложил ввести такое образование в России.
"Такое просвещение редко бывает качественным. Но здоровое и умное сексуальное образование просто необходимо. Все страхи, связанные с этим предметом, преувеличены и напрасны", – подчеркнул Бим-Бад.
Педагог также напомнил, что ранее Минпросвещения РФ добавило в школьные учебники по обществознанию курс по изучению института семьи. По его словам, данное событие может стать предпосылкой для введения сексуального образования в России.
Ранее Владимир Жириновский предложил разделить школы по половому признаку. По его словам, в России необходимо создать мужской лицей, гимназию для женщин и смешанный тип учреждения. В какую школу отправить ребенка, должны решать родители.
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