Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 3,8 млн москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве превысило 3,8 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,8 миллиона человек. Полностью привиты более 2 миллионов человек", – отметили в Депздраве.

Ранее Федеральная служба по труду и занятости разъяснила механизм отстранения сотрудников в случае, если они отказываются привиться от коронавируса без наличия противопоказаний. Правила были изложены в письме Роструда ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов".

В документе утверждается, что сотрудники, не желающие привиться и не имеющие противопоказаний, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. В списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.

