Более тысячи москвичей обратились за психологической помощью в новогодние праздники

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ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" на новогодних праздниках, с 31 декабря по 8 января, приняла более тысячи человек. Об этом со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения передает Агентство "Москва".

Число обратившихся выросло на 12% по сравнению с 2018 годом. Обратиться можно было очно и по телефону неотложной психологической помощи "051".

Чаще всего граждане жаловались на проблемы со здоровьем, стрессы и семейные конфликты.

Всего за минувший год к специалистам Московской службы психологической помощи обратились более 58 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.