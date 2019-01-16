Более тысячи москвичей обратились за психологической помощью в новогодние праздники

ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" на новогодних праздниках, с 31 декабря по 8 января, приняла более тысячи человек. Об этом со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения передает Агентство "Москва".
Число обратившихся выросло на 12% по сравнению с 2018 годом. Обратиться можно было очно и по телефону неотложной психологической помощи "051".
Чаще всего граждане жаловались на проблемы со здоровьем, стрессы и семейные конфликты.
Всего за минувший год к специалистам Московской службы психологической помощи обратились более 58 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.