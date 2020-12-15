Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор сообщил, что в России прививку против гриппа сделали более 78,79 миллиона человек, или 53,7 процента населения страны.
При этом в ведомстве указали, что в 44 регионах страны превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Так, превышение за неделю с 7 по 13 декабря зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.
В частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах. В Роспотребнадзора указали, что ситуация находится на контроле.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали, что обычно пик заболеваемости гриппом приходится на оттепели.
В Москве почти 900 тысяч человек сделали прививку от гриппа на рабочем месте