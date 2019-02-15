Самолет МЧС доставил 11 детей на лечение в Москву и Петербург

Фото: ТАСС/МЧС России

Борт Ил-76 МЧС России доставил 11 тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург, сообщает сайт ведомства.

Эвакуация пациентов, которым необходима срочная высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь, проводилась при содействии фонда "Справедливая помощь", основанного Елизаветой Глинкой.

Самолет, перевозивший детей, оснащен специальным медицинским модулем. Это устройство позволяет врачам не отрываться от работы во время полета. На борту детей сопровождали специалисты "Центроспаса", Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Лечение в Москве предстоит семерым детям, еще четверых отправили в Петербург.