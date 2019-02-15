В Минздраве рассказали о методах борьбы с диабетом

В России более 42 тысяч детей страдают диабетом I типа. При этом зачастую не получается добиться нормальных показателей сахара в крови даже через несколько лет болезни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишут "Известия".
По ее словам, это приводит к поражениям внутренних органов и сокращению срока жизни.
Сделать жизнь таких пациентов легче могут инсулиновые помпы, благодаря которым не нужно вводить лекарство круглосуточно.
Однако из-за высокой стоимости они доступны не каждому. Государство оказывает подобную помощь только небольшой части населения.
Голикова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспеченности россиян средствами диагностики и расходными материалами для инсулиновых помп. Как отмечается, Минздрав должен подготовить предложения по их предоставлению тем, кто в них нуждается.
Ранее стало известно, что в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Распоряжение подготовило правительство РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.