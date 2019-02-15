В Минздраве рассказали о методах борьбы с диабетом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России более 42 тысяч детей страдают диабетом I типа. При этом зачастую не получается добиться нормальных показателей сахара в крови даже через несколько лет болезни. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишут "Известия".

По ее словам, это приводит к поражениям внутренних органов и сокращению срока жизни.

Сделать жизнь таких пациентов легче могут инсулиновые помпы, благодаря которым не нужно вводить лекарство круглосуточно.

Однако из-за высокой стоимости они доступны не каждому. Государство оказывает подобную помощь только небольшой части населения.

Голикова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспеченности россиян средствами диагностики и расходными материалами для инсулиновых помп. Как отмечается, Минздрав должен подготовить предложения по их предоставлению тем, кто в них нуждается.

Ранее стало известно, что в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы. Распоряжение подготовило правительство РФ.