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Москва 24

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Общество

02:28

Гинцбург заявил о невозможности платной вакцинации от коронавируса в России

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России вакцинация от коронавирусной инфекции не станет платной. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Ученый подчеркнул, что законодательство РФ не предусматривает такого развития событий. Кроме того, в стране создаются максимально благоприятные условия для вакцинации граждан.

"Я тоже не считаю, что его (законодательство. – Прим. ред.) нужно менять и вводить платные услуги", – отметил специалист.

В то же время Гинцбург добавил, что любой гражданин имеет право пройти процедуру вакцинации платно. Сделать это возможно в частных клиниках.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил в соцсети о планах правительства РФ сделать вакцинацию от коронавируса для граждан платной. Он отмечал, что у врачей уже заканчиваются аргументы переубеждать антипрививочников.

Позднее парламентарий принес извинения за публикацию. Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной и на этом фоне власти, как и врачи, ищут аргументы, чтобы убедить граждан пройти вакцинацию.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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