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21:09

Главный онколог Минздрава предрек рост числа пациентов

медицина

21:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расширение и увеличение мощностей в ближайшие годы потребуется онкологической службе в России. Такое заявление сделал главный внештатный специалист, онколог министерства здравоохранения страны Андрей Каприн, передает Агентство "Москва".

Выступая на Гайдаровском форуме, он подчеркнул, что в РФ поставлена задача повысить среднюю продолжительность жизни до 80 и более лет. По словам Каприна, это приведет к росту числа онкологических больных в геометрической прогрессии.

"Будем увеличивать количество наблюдаемых пациентов. Должны будем расширить, по крайней мере на 1,5 миллиона наблюдающихся, мощности онкологической службы, к этому надо готовить и кадровый состав", – отметил специалист.

Ранее специалисты онкологического центра в Лондоне назвали семь симптомов развития рака. Они упомянули изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, изменение родинки, необычные кровотечения или выделения, незаживающую рану.

медицина

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