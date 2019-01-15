Главный онколог Минздрава предрек рост числа пациентов

Расширение и увеличение мощностей в ближайшие годы потребуется онкологической службе в России. Такое заявление сделал главный внештатный специалист, онколог министерства здравоохранения страны Андрей Каприн, передает Агентство "Москва".
Выступая на Гайдаровском форуме, он подчеркнул, что в РФ поставлена задача повысить среднюю продолжительность жизни до 80 и более лет. По словам Каприна, это приведет к росту числа онкологических больных в геометрической прогрессии.
"Будем увеличивать количество наблюдаемых пациентов. Должны будем расширить, по крайней мере на 1,5 миллиона наблюдающихся, мощности онкологической службы, к этому надо готовить и кадровый состав", – отметил специалист.
Ранее специалисты онкологического центра в Лондоне назвали семь симптомов развития рака. Они упомянули изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, изменение родинки, необычные кровотечения или выделения, незаживающую рану.
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