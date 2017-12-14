Корпус больницы с самой крупной реанимацией в столице отремонтируют

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В хирургическом корпусе городской клинической больницы имени Юдина проведут капитальный ремонт.

Предполагается, что в здании осуществят отделку подвала, первого, третьего и пятого этажей, а также заменят лифты, входные группы и напольные покрытия, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, будет утеплен цокольный этаж. Там проведут гидроизоляцию, а облицовку заменят керамогранитом. Проект в четверг, 14 декабря, согласовали в Москомэкспертизе.

Больница находится в районе Нагатино-Садовники. В ней работает самая крупная столичная реанимационная служба.

Ранее стало известно, что в поликлиниках на юге столицы установят новые лифты. Пассажирские подъемники поменяют в пяти медицинских учреждениях.