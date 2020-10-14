Мурашко заявил, что в России развернуто 176 тыс инфекционных коек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России в настоящий момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек. Об этом сообщает РИА Новости.

"В упреждающем режиме нами совместно с субъектами РФ развернуто 176 тысяч коек. Хочу обратить внимание, что максимальное количество коек, которое мы разворачивали, – это почти 185 тысяч коек, это было 18 июня 2020 года", – рассказал Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ сообщал, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех следовать правилам предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жесткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявлял, что решающим фактором в борьбе с коронавирусом может стать использование нескольких вакцин для разных групп населения. Сергеев объяснил, что при введении препарата нужно учитывать возраст вакцинирующего и другие его возможные заболевания.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 1,079 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

