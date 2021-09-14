Эксперт рассказал о правилах приема антибиотиков

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Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что нельзя пить антибиотики самостоятельно. Принимая их, нужно строго следовать графику, сообщает "Мир 24".

При этом эксперт подчеркнул, что курс прописанных препаратов важно пройти до конца.

Специалист уточнил, что запивать антибиотики лучше водой. Если возникают какие-либо побочные эффекты, следует сразу обратиться к лечащему врачу.

Ранее швейцарские онкологи из Университета Умео провели исследование и пришли к выводу, что длительный прием антибиотиков увеличивает риск рака толстой кишки. Ученые полагают, что от вводимых внутривенно антибиотиков будет такой же эффект, как и от пероральных.

