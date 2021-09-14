Врачи перечислили главные правила в преддверии осеннего сезона простуд

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Терапевт Дмитрий Злобин, педиатр Андрей Кузнецов и диетолог Маргарита Макуха дали советы, как вести себя в осенний сезон простуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы онлайн-сервиса "СберЗдоровье".
Специалисты советуют для профилактики принимать витамин D, который является мощным антиоксидантом, и разнообразно питаться – в меню должны быть овощи, фрукты, морская рыба.
Врачи отмечают, что важно не пренебрегать вакцинацией, благодаря которой можно легче перенести заболевание либо совсем его избежать.
"Будьте менее требовательны к себе. Низкая температура воздуха, изменение влажности, более короткий световой день – все это может стать причиной пониженных настроения и работоспособности, сонливости, апатии. Поэтому осень – не лучшее время для проявления излишней самодисциплины и строгости по отношению к себе", – отмечают эксперты.
Также врачи рекомендуют увлажнять слизистую носа, так как она более эффективно обеспечивает защитную функцию, чем сухая. В доме оптимально поддерживать 50-процентную влажность.
Кроме того, россиянам напомнили о необходимости мыть руки с мылом, носить СИЗ и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Анна Басова рассказала, как подготовить свой организм к осеннему сезону простудных заболеваний. Специалист объяснила, что иммунитет необходимо укреплять веществами, помогающими в противостоянии инфекциям. В частности, речь идет о получении микроэлементов.
До этого кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период. В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая.
Эксперты рассказали, от каких инфекций стоит прививаться осенью
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