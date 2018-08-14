С 2015 года мобильные медицинские комплексы провели около 90 тысяч исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные медицинские комплексы больницы "Кузнечики", работающие в ТиНАО с 2015 года провели около 90 тысяч исследований. Тест проходят в специальных фургонах с диагностическим и лечебным оборудованием.

Таких комплексов за больницей закрепили пять: рентгенодиагностический, стоматологический, комплекс рентгеновской томографии, лечебно-диагностический комплекс для взрослых и комплекс для детей. Они приезжают в удаленные поселения и частный сектор. Услуги оказывают по полису ОМС, расписание публикуют на сайте больницы.

"Основные цели работы этих комплексов – увеличение доступности медицинской помощи для жителей ТиНАО, ранняя профилактика и диагностика различных заболеваний. Мы даем дополнительную возможность москвичам получить консультацию врача, пройти необходимые исследования, особенно летом, когда многие предпочитают проводить время на дачах", – цитирует главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства Москвы.

Фургоны также приезжают в школы, чтобы ученики проходили обследования, не покидая образовательное учреждение.

С 2015 года специалисты провели более 51 тысячи флюорографических и шести тысяч маммографических исследований, обнаружив около 400 узловых образований молочной железы, 13 доброкачественных фиброзно-кистозных мастопатий и выявили около 20 заболеваний раком молочной железы. В мобильном комплексе для взрослых прошло 34 приема у специалистов, в педиатрическом – также более 34 тысяч визитов. В стоматологическом комплексе побывали около 17 тысяч пациентов, в мобильной рентгеновской томографии провели более 3,5 тысячи исследований.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в ТиНАО появятся девять поликлиник, а также реабилитационный корпус детского кардиоревматологического санатория "Красная Пахра". В поселке Коммунарка уже началось строительство крупного клинического центра, там разместят многопрофильный стационар для взрослых, консультативно-диагностический центр с поликлиникой, родильный дом с перинатальным центром и инфекционный корпус, в том числе с детским отделением. В округах построят еще четыре подстанции, а также большие центры скорой помощи.

В июне 2018 года в Троицке открыли новую подстанцию скорой помощи, что позволило сократить время прибытия скорой к месту вызова.