Около 100 тысяч москвичей приняли участие в акциях по профилактике ВИЧ

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195 семинаров, круглых столов и лекций прошло в Москве с 27 ноября по 9 декабря в рамках акции "Москва против СПИДа! Территория здравого смысла". В мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. приняли участие около 100 тысяч жителей столицы.
Горожане получили информацию о факторах риска и методах профилактики заболевания. Также жители столицы могли получить консультации специалистов Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом по телефону круглосуточной горячей линии. С 27 ноября по 3 декабря они задали более тысячи вопросов, сообщает Агентство "Москва".
Встречи организовывали врачи городских поликлиник, сотрудники Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, а также представители образовательных и культурных организаций.
Всемирный день борьбы со СПИДом, впервые провозглашенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, отмечается ежегодно 1 декабря.
В 2017 году в Москве выявлено 88 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Смертность от ВИЧ-инфекции в столице за последние два года упала почти на 20 процентов.
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