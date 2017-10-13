Главный судмедэксперт Москвы ушел с должности по собственному желанию

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Главный судмедэксперт Москвы Евгений Кильдюшов уволен по собственному желанию, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

По сведениям Агентства "Москва", Кильдюшов направил в ведомство заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, и руководство департамента удовлетворило его просьбу.

"В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом департамента здравоохранения", − добавил сотрудник пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об увольнении Кильдюшова.