Разворотнева обратила внимание на важность появления поликлиники на Судостроительной улице

Фото: пресс-служба мэра Москвы
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева высоко оценила здание поликлиники на Судостроительной улице столицы в районе Нагатинский Затон.
По ее словам, в районе появилось современное и высокотехнологичное медицинское учреждение. Новый корпус поликлиники рассчитан на 750 помещений в смену, из которых 500 предусмотрено для взрослого отделения. Здесь также открыта женская консультация на 96 посещений в день.
"Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы – введение новых современных социальных объектов остро необходимо", – добавила советник мэра.
Разворотнева напомнила, что в обновленном учреждении предусмотрены блоки врачей-специалистов и отделение врачей общей практики, а также педиатрическое отделение и физиотерапевтический блок. Кроме того, в поликлинике открыты дневные стационары и отделение лучевой диагностики.
Здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне также осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, она откроется к ноябрю. Мэр также добавил, что в ближайшие годы в столице построят еще 30 медицинских учреждений.
Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: