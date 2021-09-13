Разворотнева обратила внимание на важность появления поликлиники на Судостроительной улице

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева высоко оценила здание поликлиники на Судостроительной улице столицы в районе Нагатинский Затон.

По ее словам, в районе появилось современное и высокотехнологичное медицинское учреждение. Новый корпус поликлиники рассчитан на 750 помещений в смену, из которых 500 предусмотрено для взрослого отделения. Здесь также открыта женская консультация на 96 посещений в день.

"Завершение строительства новой поликлиники особенно актуально потому, что район растет, в нем реализуется городская программа реновации, строятся жилые комплексы – введение новых современных социальных объектов остро необходимо", – добавила советник мэра.

Разворотнева напомнила, что в обновленном учреждении предусмотрены блоки врачей-специалистов и отделение врачей общей практики, а также педиатрическое отделение и физиотерапевтический блок. Кроме того, в поликлинике открыты дневные стационары и отделение лучевой диагностики.

Здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне также осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, она откроется к ноябрю. Мэр также добавил, что в ближайшие годы в столице построят еще 30 медицинских учреждений.