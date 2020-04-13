В Москве от коронавируса вылечились уже 837 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве выздоровели 150 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны еще 150 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации", – заявила Ракова.
Таким образом, количество людей, вылечившихся от коронавируса в Москве, достигло 837. Отсутствие заболевания перед выпиской подтверждают специальными тестами.
Ракова отметила, что в Москве наблюдается положительная динамика, поскольку ежедневно COVID-19 побеждает более сотни пациентов.
Пациенты столичных медцентров, госпитализированные с диагностированными пневмонией и коронавирусом, наблюдаются у мультидисциплинарных врачебных команд. В их состав входят пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, инфекционисты и реаниматологи.
Сейчас под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается 141 тысяча человек. Всего по стране проведено более 1,3 миллиона тестов на COVID-19. По данным на 12 апреля, в РФ зафиксировано 15570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.
Новая московская инфекционная больница готовится принять первых пациентов
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