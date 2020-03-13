Названы факторы, которые негативно сказываются на мужской потенции

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Доктор медицинских наук Роман Роживанов рассказал, какие факторы и симптомы могут привести к проблемам с потенцией. По словам специалиста, мужчинам не надо часто употреблять стероидные препараты, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как объяснил Роживанов, часто мужчины, вместо того чтобы обратиться к врачу, решают лечиться самостоятельно. Они допускают ошибку, так как у ряда лекарств есть противопоказания. Проблему не получится решить, если в организме дефицит тестостерона, подчеркнул главный научный сотрудник института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России.
Представителям сильного пола нужно устранить гормональный дисбаланс. В решении помогут таблетки, выписанные медицинским специалистом, отметил Роживанов.
К факторам, пагубно сказывающимся на потенции, относят проблемы со сном, стрессы, лишний вес и интоксикацию в организме. В последнем случае чужеродные химические вещества влияют на рецепторы и нарушают регуляцию гормонов.
Помимо того, существенную роль играет возраст мужчины. Так, после 30 лет начинается инволюция половой системы – с этого периода уровень тестостерона постепенно снижается.
В том случае, когда есть подозрение на трудности со здоровьем, медики рекомендуют сдать анализ на половые гормоны.
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