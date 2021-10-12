Глава ФМБА Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

"Руководитель ФМБА Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними (STAG NCD)", – отмечается в сообщении.

Ранее Скворцова рассказала о клинических исследованиях вакцины ФМБА от COVID-19. По ее словам, эффективность и безопасность вакцины ФМБА от коронавирусной инфекции подтверждена в доклинических исследованиях. Вторая фаза клинических исследований препарата "Мир-19" находится на заключительном этапе.