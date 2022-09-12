В Минздраве РФ рассказали о работе по предотвращению дефицита лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профилактировать дефицит лекарств в России удается благодаря ресурсу по мониторингу их движения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время выступлении к Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

"Мы видим каждую упаковку, которая введена в гражданский оборот. Это позволяет органам исполнительной власти оперативно и эффективно управлять имеющимися ресурсами и профилактировать дефицит", – цитирует министра РИА Новости.

Безопасность пациентов он назвал условием предоставления качественных услуг здравоохранения. По его словам, лекарства, использующиеся в практике, прошли оценку эффективности и безопасности.

Ранее сообщалось, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 72% больше, чем за первые три месяца 2020 года.