Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную качеству мединской помощи в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается ежегодно 17 сентября.

О контроле за качеством медицинской помощи будут рассказывать:



заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин;

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова;

генеральный директор ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора Игорь Иванов;

врио генерального директора ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора Игорь Казьмин;

заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов Сергей Зырянов;

генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев;

сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Смотрите трансляцию 13 сентября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.