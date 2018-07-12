Статус "московский врач" теперь смогут получить инфекционисты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медицинских специальностей, представители которых могут получить статус "московский врач", стало больше. Теперь на него вправе претендовать врачи-инфекционисты, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего обладателями статуса могут стать доктора 17 специальностей. Это врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, урологи, хирурги и психиатры. До конца года список расширится до более чем 20 специальностей.

В городских поликлиниках и стационарах работают более трехсот врачей-инфекционистов. На базе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова созданы две консультативные спецбригады по борьбе с инфекционными заболеваниями. Медики этих бригад ежегодно совершают около шести тысяч выездов.

В июле этого года "московскими врачами" стали 97 специалистов. Всего в Москве 332 доктора с этим статусом, больше всего среди них дерматовенерологов, психиатров, урологов и врачей общей практики.

Претендовать на статус могут медики с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Стаж работы по специальности должен быть не менее пяти лет.

Для присвоения статуса нужно пройти оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Статус "московский врач" действует в течение пяти лет, по истечении этого срока его необходимо подтвердить и вновь сдать экзамены."Московским врачам" ежемесячно платят надбавку к заработной плате в размере 15 тысяч рублей.