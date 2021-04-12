Вторая фаза испытаний препарата "КОВИД-глобулин" стартовала в Москве

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В Москве началась вторая фаза испытаний препарата "КОВИД-глобулин", который создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

"В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата "КОВИД-глобулин". На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования. Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными", – говорится в сообщении.

Испытания второй фазы планируют провести за два – три месяца, в исследовании примут участие 156 человек, проходящих лечение от коронавируса.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин". Он был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала. Как уточнили в Ростехе, он предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

