Врачи развеяли мифы о сезонности обострений некоторых видов заболеваний

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Медицинские специалисты рассказали Москве 24 о том, имеют ли сезонную зависимость обострения некоторых видов заболеваний.

По словам иммунолога и терапевта Ирины Ярцевой, обострения болезней не носят сезонный характер, а могут возникнуть в любой период года.

"Только у аллергиков, у которых есть доказанная аллергия на березу и другие деревья, действительно есть сезонность. Но не просто потому, что это обострение весеннее, а из-за того, что опыление у растений в зависимости от года может начинаться чуть раньше или чуть позже. Это четко связано с опылением деревьев в конкретном регионе и в конкретный период", – пояснила собеседница Москвы 24.



Ирина Ярцева иммунолог, терапевт А связь сезонности при других заболеваниях – это просто вилами по воде, такого не бывает.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов также пояснил Москве 24, что у каждого конкретного пациента обострения заболеваний возникают сугубо индивидуально.

"Раньше считалось, что у тех, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, есть ярко выраженный сезонный компонент, а потом оказалось, что он более-менее равномерный. Просто весной люди чаще начинают обращаться, вот и все. То же самое и с психическими заболеваниями: врачи-психиатры говорят, что осложнения тоже равномерно распределены в течение года", – подчеркнул он.

Ранее московским аллергикам посоветовали заранее позаботиться о профилактических лекарствах, так как аллергенные растения, в частности ольха и береза, зацветут в столице уже в начале марта. По словам специалиста, антигистаминные средства нужно принимать за две недели до предполагаемого начала сезона.

Причем назначаемые сейчас препараты безопасны для длительного применения и не обладают нежелательным эффектом сонливости. Кроме того, рекомендуется прием барьерных препаратов в виде назальных спреев – ими следует пользоваться в самом начале сезона аллергии на пыльцу.

А чтобы избежать обострения хронических заболеваний, диетологи советуют перестать питаться вредной для организма пищей. Например, из-за употребления в пищу жареных и жирных продуктов увеличивается риск заболевания сердца и сосудов, что может привести к скачкам артериального давления. Но даже в запущенной ситуации, по словам специалистов, снизить острые проявления патологии можно за несколько недель при условии корректировки питания.

Кроме того, сбалансированная пища поможет при заболеваниях пищеварительного тракта. Если слизистая желудка раздражена или имеются язвы, то необходимо полностью отказаться от фастфуда, жареных блюд и консервантов, поскольку это может осложнить протекание болезни.

