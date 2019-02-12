Японская компания создаст в Подмосковье центр ранней диагностики онкозаболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Японская компания Medical Tourism Japan (MTJ) откроет центр по ранней диагностике и лечению рака в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона.
Инновационный центр будет находиться на базе ГБУЗ "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Владимирского", уточняет Агентство "Москва".
Проект создания учреждения обсуждался на встрече главы Минздрава региона Дмитрия Матвеева и замминистра инвестиций и инноваций Антона Логинова с гендиректором японской компании Сакагами Кацуя.
Кацуя напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали соглашение, предполагающее развитие совместных медицинских проектов.
Гендиректор MTJ отметил, что проект пользуется поддержкой торгово-промышленной палаты Японии, которая готова предоставить кредит на его реализацию под нулевой процент.
Ранее стало известно, что власти Москвы выделят 15,6 миллиарда рублей на повышение качества оказания медпомощи онкобольным. Деньги выделят из резервного фонда, предусмотренного на 2019 год в бюджете столицы на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.
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