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Общество

09:20

Иммунолог рассказал, чем опасно длительное течение COVID-19

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в интервью радио Sputnik может ли "британский" штамм коронавируса повлиять на длительность болезни и чем это опасно.

Эксперт рассказал о понятии "длительный COVID", который возникает у людей с исходно ослабленным иммунитетом.

"Такие пациенты переносят не самую тяжелую форму заболевания, но циркуляция самого вируса у них сохраняется долго. Их иммунная система долго не может избавиться от него. Пока о новом штамме такой информации не поступало, но и сроки наблюдения еще малы", – пояснил специалист.

По словам Болибока, пациенты, которые переносят "длительный COVID", продолжают выделять вирусы и после острой фазы.

Ранее ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса. По словам специалистов из США и Германии, контроль контактов необходимо осуществлять не только с точки зрения выявления тех, кто находится в зоне риска, но и тех, кто заразил пациента.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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