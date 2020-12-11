Врач объяснил ошибки тестов при испытании австралийской вакцины от коронавируса

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Названа возможная причина ложноположительных результатов тестирования на ВИЧ у добровольцев в Австралии при испытании вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус, передает Оперштаб.

Специалист предположил, что ошибки тестов могли быть обусловлены присутствием в составе вакцины белка от ВИЧ.

"В современных вакцинах, в том числе и против коронавируса, этот белок вынимают и вставляют в другой, безопасный, вирус. Но белок – гибкий, а нужно, чтобы он в вакцине был свернут так же, как в настоящем вирусе, иначе вакцина вирус не "узнает", – сказал Мазус.

Он пояснил, что вынутый из вируса белок должен быть зафиксирован "молекулярными скрепками", в роли которых выступают маленькие белки (пептиды). Они прикрепляются к вынутому из вируса белку и стабилизируют его.

"Эти скрепки часто берут из ВИЧ. Так сделано и в австралийской вакцине", – рассказал врач.

Мазус выразил мнение, что при введении вакцины у добровольцев возник иммунитет как к коронавирусу, так и к ВИЧ.

"Ничего в этом страшного, поскольку самого ВИЧ в вакцине не было, а был лишь маленький и безопасный белок от ВИЧ", – отметил эксперт.

Он добавил, что ни в "Спутнике V", ни в вакцине AstraZeneca молекулярной скрепки от ВИЧ не имеется. Российские препараты не способны вызвать антитела против ВИЧ, а лишь только против COVID-19.

Ранее вторая российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот. Кроме того, продолжаются пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, произведенной "Вектором".